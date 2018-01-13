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Рябков: США новыми санкциями хотят повлиять на ситуацию в РФ в преддверии выборов

Политика
13 января, 13:20 UTC+3

Замминистра иностранных дел таким образом прокомментировал информацию о подготовке Вашингтоном доклада, содержащего перечень лиц, которые могут быть подведены под американские ограничительные меры

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Готовящиеся персональные антироссийские санкции США - это попытка повлиять на ситуацию в РФ в преддверии выборов.

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Об этом заявил в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя подготовку в США доклада, содержащего перечень лиц, которые могут быть подведены под американские санкции.

"До конца января, как мы понимаем, должны появиться два доклада администрации [президента США] Конгрессу в рамках выполнения августовского антироссийского закона, - отметил замглавы МИД РФ. - Один из докладов, видимо, будет включать список физических, возможно, и юридических лиц, которые могут быть подведены под американские санкции, другой доклад, как мы понимаем, будет охватывать тему эффективности действующих санкций". "Мы относимся ко всему этому философски, - сказал он. - Видим в этом очередную попытку повлиять на нашу внутреннюю ситуацию, особенно в преддверии президентских выборов".

При этом он подчеркнул, что Москва предпринимает меры для противодействия возможности злонамеренным образом влиять на экономическую ситуацию со стороны оппонентов РФ.

"Стоит отдельно вопрос о зеркальном, о симметричном или любом другом ответе, - указал Рябков. - Решение на этот счет будет принимать президент РФ в должное время. Употребляя американскую же лексику, хочу сказать, что все опции остаются у нас на столе".

"Будем искать наиболее эффективные формы реагирования на все происходящее без ущерба для собственных интересов и не перекрывая перспективу постепенной нормализации отношений с США", - добавил замминистра.

Высокопоставленный дипломат обратил внимание, что перспектива такой нормализации отношений нужна и РФ, и США, однако она отдаляется подобного рода действиями Вашингтона.

 

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