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На выборах президента РФ может быть использован удлиненный бюллетень

Политика
13 января, 13:43 UTC+3 МАГАДАН МАГАДАН 13, января. /ТАСС

Максимальное количество кандидатов, которое может быть в бюллетене, это 16 человек, отметила глава ЦИК Элла Памфилова

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МАГАДАН, 13 января. /ТАСС/. Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова не исключила, что на выборах президента РФ в марте может быть использован удлиненный бюллетень из-за большого количества кандидатов. Такое мнение глава Центризбиркома высказала в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".

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"Я не могу сказать, у нас даже наши комплексы обработки избирательных бюллетеней - даже там предусмотрен длинный двойной лист", - сказала она, отвечая на вопрос, поместятся ли имена всех кандидатов на одной странице бюллетеня.

"Если пройдут все, гипотетически представим: сейчас у нас собирают подписи 12 [человек] плюс 2 самовыдвиженца, и два еще у нас уже внесены фактически в бюллетень. Вот, считайте: максимальное количество, которое может быть в бюллетене, это 16 [человек]", - добавила Памфилова.

Центризбирком России в ночь на субботу завершил прием документов от выдвинутых партиями кандидатов на выборах президента страны. На этом закончился этап выдвижения на высший государственный пост в РФ, на который пока претендуют 20 кандидатов.

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