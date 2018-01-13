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В поддержку Титова на выборах президента собрано более 78 тыс. подписей

Политика
13 января, 13:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС

Отмечается, что сбор подписей в поддержку бизнес-омбудсмена ведется в 65 регионах, в числе наиболее активных - Воронежская область, республика Коми и Московский регион

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МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Активисты избирательного штаба лидера Партии роста, бизнес-омбудсмена Бориса Титова собрали уже свыше 78 тыс. подписей из необходимых 100 тыс. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе штаба.

"В поддержку Титова собрано более 78 тысяч подписей. Это более чем три четверти от 100 тысяч, которые Титову как выдвиженцу от политической партии нужно собрать для регистрации кандидатом в президенты страны", - говорится в сообщении.

В релизе отмечается, что сбор подписей в поддержку Титова ведется в 65 регионах, в числе наиболее активных - Воронежская область, республика Коми и Московский регион.

Титов положительно оценил темпы сбора подписей. "Мы справляемся с задачей и справляемся быстро: еще пару дней назад было собрано 50 тысяч подписей, сегодня - уже почти 80 тысяч. Каждый день прибавляет около 10 тысяч голосов",- приводит его слова пресс-служба.

Ранее сообщалось о собранных 57 тысячах подписей в поддержку бизнес-омбудсмена. Сдать в ЦИК подписи и документы на регистрацию кандидаты должны до 31 января.

Титову, как и другим выдвиженцам от непарламентских партий, для регистрации на выборах необходимо собрать 100 тыс. подписей избирателей, причем в одном регионе может быть собрано не более 2,5 тыс. подписей.

Выборы президента пройдут 18 марта.

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