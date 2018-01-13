В КПРФ утверждают, что Грудинин не имел ценных бумаг на 7,5 млрд рублей

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Руководитель пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко утверждает, что у кандидата коммунистов на выборах президента РФ Павла Грудинина не было ценных бумаг на сумму 7,5 млрд рублей, их общая стоимость составляла 37 млн рублей.

По его словам, в ряде СМИ "неверно интерпретировали представленную Грудининым в ЦИК информацию".

"Нет никаких 7,5 млрд [рублей]. На трех счетах у него было порядка 35 млн рублей, и они были превращены в ценные бумаги. Некоторые СМИ вчера неверно посчитали и растиражировали, что каждая бумага стоит 37 млн, и умножили их на количество ценных бумаг, из этого получилась цифра 7,5 млрд", - пояснил коммунист.

"У него 37 млн рублей, вложенных в иностранные банки в период с января по декабрь 2017 года для лечения родственников. [Средства] были переведены в ценные бумаги, и все они равняются 37 млн, а не каждая", - заявил Ющенко. При этом он вновь подтвердил, что Грудинин открыл зарубежные счета в январе 2017 года, то есть после выборов в Госдуму 2016 года.

Как сообщалось ранее со ссылкой на поступившее в Центризбирком уточнение сведений о доходах, имуществе и ценных бумагах, Грудинин перед регистрацией в качестве кандидата закрыл счета в иностранном банке на сумму порядка 14,4 млн рублей и избавился от ценных бумаг.