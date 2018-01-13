Предвыборный штаб Путина допечатает дополнительные подписные листы

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Количество собранных подписей в поддержку Владимира Путина, который идет на выборы президента РФ в качестве самовыдвиженца, превысило полмиллиона. Однако предвыборый штаб решил допечатать подписные листы еще на 200 тыс. автографов россиян.

"На утро субботы собрано 538 тысяч 113 подписей в поддержку Путина, сбор по-прежнему идет в 267 населенных пунктах во всех 85 субъектах РФ", - сообщил ТАСС пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

"Несмотря на то, что в Центризбирком мы можем сдать не более 315 тыс. подписей, сбор продолжается, поскольку нельзя не дать россиянам возможности высказать свое отношение к Путину", - отметил он.

Поэтому, по словам Кондрашова, "сегодня предвыборным штабом решено дополнительно напечатать 20 тыс. подписных листов, которых хватит еще на 200 тыс. подписей". "Изготовление дополнительных подписных листов будет проводиться за счет избирательного фонда кандидата", - подчеркнул пресс-секретарь.

Для регистрации в качестве кандидатов в президенты РФ самовыдвиженцам необходимо набрать не менее 300 тыс. подписей.

Проверка подписей

Ранее секретарь ЦИК Майя Гришина сообщила ТАСС, что кандидат в президенты России, участвующий в выборах в порядке самовыдвижения, может представить в Центризбирком не менее 300 тыс. и не более 315 тыс. подписей избирателей.

"Если самовыдвиженец, то [он может представить] не более 315 тыс., если партийный кандидат - не более 105 тыс.", - сказала Гришина.

У каждого кандидата ЦИК проверит по 60 тыс. подписей, напомнила она. "Количество определяется решением комиссии, оно должно быть равным для каждого претендующего на попадание в бюллетень кандидата, независимо от того, каким образом он выдвинут. И постановлением ЦИК определено, что 60 тыс. проверяется", - пояснила секретарь Центризбиркома.

Если в выбранных 60 тыс. подписей обнаруживается более 5% недействительных или недостоверных автографов, ЦИК проводит дополнительную проверку еще 30 тыс. подписей, добавила она.