Общественные приемные единороссов для сбора подписей за Путина открыты по всей стране

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Несколько сотен площадок общественных приемных партии "Единая Россия" во всех субъектах РФ предоставлены 14 января для сбора подписей в поддержку участия в выборах президента РФ действующего главы государства Владимира Путина.

"Активисты и сборщики подписей в поддержку Владимира Путина обратились в "Единую Россию" с просьбой предоставить 14 января помещения общественных приемных, чтобы можно было собрать подписи, и сегодня партия предоставила несколько сотен площадок общественных приемных во всех 85 регионах", - отмечается в сообщении пресс-службы центрального исполкома единороссов, поступившем 14 января в ТАСС. В нем уточняется, что "приемные работают с 9 до 19 часов".

"О приемных люди знают - они приходят сюда со своими проблемами, предложениями, советами. Те из них, кто хотел бы поставить свою подпись в поддержку Владимира Владимировича Путина, имеют возможность это сделать сегодня, двери общественных приемных открыты для всех", - цитирует пресс-служба председателя комиссии президиума генсовета "Единой России" по работе с обращениями граждан Галину Карелову.

Секретарь генсовета Андрей Турчак подчеркнул, что партия лишь предоставила свои площадки, сбором подписей не занимается, это задача сборщиков. "Мы не занимается агитацией, никого не принуждаем. Поставить свою подпись или нет, каждый решает сам для себя", - указал он.

О проведении в приемных "Единой России" так называемого единого дня сбора подписей в поддержку Путина Турчак проинформировал 11 января. При этом он особо оговорил, что "сбором подписей партия не занимается по определению, потому что Путин идет на выборы в качестве самовыдвиженца". "Сбором подписей занимаются его региональные штабы и волонтеры, среди них, безусловно, могут быть члены партии "Единая Россия", - пояснял он.

Турчак уточнил, что сам также планирует 14 января поставить подпись за Путина.

Сбор подписей за Путина

Действующий президент РФ Владимир Путин выдвинулся на выборы главы государства, которые пройдут 18 марта 2018 года, в порядке самовыдвижения. Для регистрации в качестве кандидата ему необходимо собрать не менее 300 тыс. подписей граждан. Их сбор начался 5 января, и, по данным пресс-секретаря избирательного штаба кандидата Андрея Кондрашова, на утро 12 января было собрано уже более полумиллиона автографов. Хотя в Центризбирком кандидат может сдать для проверки не более 315 тыс. подписей, в штабе обещают, что их сбор будет продолжен, чтобы все желающие могли выразить свою поддержку Путину.

"Единая Россия", от которой Путин выдвигался на предыдущие президентские выборы, неоднократно выражала поддержку его участию в кампании. Соответствующее официальное решение было принято на съезде партии в конце декабря прошлого года.