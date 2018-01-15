Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.01:
$ 56.6
€ 68.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров проведет большую пресс-конференцию для российских и иностранных СМИ

Политика
15 января, 0:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС

Глава российского МИД ответит на вопросы, касающиеся отношений РФ с США, НАТО и ЕС, урегулирования на Украине, ситуации в Сирии, странах ближневосточного региона и на Корейском полуострове

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет в понедельник большую пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году.

Как сообщили в ведомстве, в пресс-центр центрального здания министерства приглашаются представители как российских, так и зарубежных СМИ. Начало запланировано на 10:00.

Министр традиционно ответит на вопросы представителей прессы, касающиеся отношений РФ с США, НАТО и ЕС, урегулирования на Украине, ситуации в Сирии, странах ближневосточного региона и на Корейском полуострове. Как ожидается, будет затронута тематика современных вызовов и угроз, борьба с терроризмом и кибербезопасность.

"Онлайн-трансляция будет осуществляться на сайте МИД России в разделе "Видео" на русском, английском и французском языках, в социальных сетях Periscope, Facebook, "ВКонтакте", - обратили внимание в министерстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Кризис на Украине Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США Сирия Россия Украина
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Известия": Совет Федерации может разработать санкции против некоторых членов WADA
2
На Гавайях изменили процедуру оповещения жителей о чрезвычайной ситуации
3
В КПРФ утверждают, что Грудинин не имел ценных бумаг на 7,5 млрд рублей
4
Путин сравнил коммунистическую идеологию с христианством
5
"Мы были нормальными парнями, умели жить": 70 лет со дня рождения Валерия Харламова
6
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
7
AFP: во Франции задержали бизнесмена, подозреваемого в причастности к делу Керимова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама