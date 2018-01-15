Лавров проведет большую пресс-конференцию для российских и иностранных СМИ

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет в понедельник большую пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году.

Как сообщили в ведомстве, в пресс-центр центрального здания министерства приглашаются представители как российских, так и зарубежных СМИ. Начало запланировано на 10:00.

Министр традиционно ответит на вопросы представителей прессы, касающиеся отношений РФ с США, НАТО и ЕС, урегулирования на Украине, ситуации в Сирии, странах ближневосточного региона и на Корейском полуострове. Как ожидается, будет затронута тематика современных вызовов и угроз, борьба с терроризмом и кибербезопасность.

"Онлайн-трансляция будет осуществляться на сайте МИД России в разделе "Видео" на русском, английском и французском языках, в социальных сетях Periscope, Facebook, "ВКонтакте", - обратили внимание в министерстве.