Предвыборный сайт Владимира Путина начал работу

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Предвыборный сайт президента РФ Владимира Путина, который баллотируется на выборах главы государства 2018 года в качестве самовыдвиженца, начал работу в интернете по адресу putin2018.ru.

Как сообщила ранее ТАСС сопредседатель штаба Путина Елена Шмелева, сайт планируется сделать максимально информативным и удобным. "Мы хотим, чтобы там было большое количество фактологической информации, которая связана с текущими проектами и проектами, к которым Владимир Путин имел отношение", - сказала Шмелева. "Также на сайте планируем размещать информацию о доверенных лицах", - добавила она.

Кондрашов подчеркнул, что "производство и техническая поддержка сайта оплачены из избирательного фонда Владимира Путина, цена на разработку и сопровождение проекта в предвыборный период составила порядка 1,5 млн рублей".

Разделы сайта: о кандидате, стране, волонтерах и доверенных лицах

Девиз сайта - "Сильный президент - сильная Россия", который подкреплен цитатой Путина: "Если я за что-то берусь, я стараюсь довести дело либо до логического завершения, либо, как минимум, привести дело к максимальному эффекту".

Сайт содержит семь главных разделов: "Достижения", "Дневник кампании", "Доверенные лица", "Биография", "Команда поддержки", "Волонтеры", "Контакты". Читатели могут сравнить "Россию настоящего" и "Будущего". Так, из новостей текущего момента можно узнать о масштабах Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, о ликвидации очередей в детские сады, снижении уровня преступности, увеличении экспорта продукции сельского хозяйства. В разделе о будущем страны публикуются, например, планы по увеличению зарплат врачей, о росте оснащенности армии современным оружием, защите криптовалют специальным законом, строительстве Крымского моста.

Как пояснил Кондрашов, "один из разделов портала расскажет пользователям о достижениях РФ в период руководства страной Путиным, а в разделе "Дневники кампании" будет освещаться деятельность Путина в качестве кандидата на пост президента".

В разделе "Команда поддержки", по словам пресс-секретаря штаба, перечислены сообщества, поддерживающие Путина в социальных сетях. В настоящее время в нем представлены уже 12 сообществ, объединяющих сторонников кандидата в соцсетях.

В частности, в этом сегменте напоминается, что выдвижение Путина на выборах поддерживают многие партии и общественные организации, среди которых "Единая Россия", "Справедливая Россия", "Волонтеры Победы", Общероссийский народный фронт и другие. Создатели сайта поясняют, что предвыборный штаб решил отказаться от учреждения собственных сообществ в социальных сетях, так как в них "уже существует большое количество групп сторонников Путина с огромной аудиторией". По словам создателей ресурса, "для них очень важно и ценно, что многие создатели и администраторы подобных групп откликнулись на призыв руководителя "Волонтеров Победы" Ольги Амельченковой помочь штабу с распространением контента и присоединиться к инициативной группе".

Среди ресурсов, которые сотрудничают со штабом, перечислены такие группы "ВКонтакте", как "Мне реально нравится Путин!", "Putin Team", "Владимир Владимирович Путин", "Вежливые люди" и ряд других. Все группы являются неофициальными сообществами поддержки кандидата и в структуру штаба не входят, отмечают создатели сайта.

Одной из ключевых особенностей сайта Кондрашов назвал "возможность заполнить форму для участия в кампании в качестве волонтера". "В этом разделе подробно описаны возможности каждого желающего принять участие в предвыборной работе", - добавил он.

В отдельном разделе сайта - "Доверенные лица" - представлена первая часть списка доверенных лиц кандидата, уже заверенная ЦИК РФ.

Также на сайте есть раздел с подробной биографией Путина, представлены контактная информация региональных штабов и общественной приемной кандидата, которая открылась в понедельник в Москве, приводится поименный список руководящих сотрудников аппарата штаба, среди которых, в частности, в качестве руководителя аппарата штаба значится начальник Управления президента по внутренней политике Андрей Ярин.

"На сайте указан единый телефон штаба, позвонив на который все желающие могут узнать ответы на интересующие их вопросы относительно предвыборной кампании Путина", - проинформировал пресс-секретарь.

Представители СМИ найдут на портале интересующую их информацию, такую как анонсы предстоящих событий, правила аккредитации на мероприятия штаба.

Кондрашов заверил, что сайт будет регулярно обновляться, причем на нем будут появляться не только новые материалы, но и новые разделы. Предусмотрена адаптация ресурса для слабовидящих.

Выборы 18 марта

Выборы президента России пройдут 18 марта, действующий президент РФ Владимир Путин выдвинулся на них в порядке самовыдвижения. Для регистрации в качестве кандидата ему необходимо собрать не менее 300 тыс. подписей граждан. Их сбор начался 5 января, и, по данным пресс-секретаря избирательного штаба кандидата Андрея Кондрашова, на утро 15 января было собрано уже более 711 тыс. автографов. Хотя в Центризбирком кандидат может сдать для проверки не более 315 тыс. подписей, в штабе обещают, что их сбор будет продолжен, чтобы все желающие могли выразить свою поддержку Путину.