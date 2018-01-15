Экс-глава Пятигорска назначен представителем губернатора Ставрополья на Кавминводах

СТАВРОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Бывший глава города-курорта Пятигорска Лев Травнев занял пост представителя губернатора Ставропольского края на Кавказских Минеральных Водах. В его обязанности будет входить помощь в решении сложных для курортного региона вопросов, сообщил в понедельник журналистам губернатор Владимир Владимиров.

"Лев Николаевич - уважаемый человек, заслуженный, он знает проблематику Кавминвод. Нужно добиться в этом регионе решения самых тяжелых вопросов - земельных, строительных", - сказал он.

По словам губернатора, его представители помогают решать большинство вопросов, с которыми к ним обращаются жители края. "Я уверен, что знание человеком Кавказских Минеральных Вод мне в первую очередь поможет контролировать ситуацию. Задача представителя - разбираться в ситуации и вовремя реагировать. Сегодня можно сказать, что институт представителей себя оправдал, очень много личных вопросов граждан доведены до меня", - пояснил губернатор.

В октябре 2017 года Травнев, 11 лет возглавлявший город-курорт, объявил о намерении подать в отставку, объяснив решение необходимостью обновления власти в Пятигорске. Травнев избирался главой города 20 октября 2006 года, 10 октября 2010 года и 12 ноября 2015 года.

Полпреды губернатора Ставрополья представляют интересы главы региона в разных районах края, встречаются с населением, принимают вопросы и жалобы, контролируют выполнение поручений руководителей региона во вверенных им территориях.