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Лавров обсудил с главой МИД Украины инициативу по охранной миссии ООН в Донбассе

Политика
15 января, 14:47 UTC+3

В МИД РФ рассказали, что были обсуждены вопросы содействия реализации положений минского "Комплекса мер" от 12 февраля 2015 года

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МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил в понедельник по телефону с главой МИД Украины Павлом Климкиным инициативу по охранной миссии ООН в Донбассе. Об этом сообщили в МИД РФ.

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"В контексте внутриукраинского урегулирования обсуждены вопросы содействия реализации положений минского "Комплекса мер" от 12 февраля 2015 года, в том числе с учетом ситуации, сложившейся вокруг Совместного центра координации и контроля после вывода из него российских военнослужащих в связи с созданными неприемлемыми условиями для их работы, - отметили в министерстве. - Отдельное внимание было уделено российской инициативе о создании миссии ООН по охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе".

Президент России Владимир Путин 14 декабря в ходе большой пресс-конференции отметил, что Москва не против того, чтобы поставить Донбасс под международный контроль, но об этом Киев должен напрямую договариваться с провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Он напомнил, что ранее Россия внесла на рассмотрение Совбеза проект резолюции о размещении в Донбассе сил ООН, которые будут заниматься защитой наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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Персоны
Лавров, Сергей Викторович Климкин, Павел Анатольевич Путин, Владимир Владимирович
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