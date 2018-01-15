Лавров обсудил с главой МИД Украины инициативу по охранной миссии ООН в Донбассе

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил в понедельник по телефону с главой МИД Украины Павлом Климкиным инициативу по охранной миссии ООН в Донбассе. Об этом сообщили в МИД РФ.

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"В контексте внутриукраинского урегулирования обсуждены вопросы содействия реализации положений минского "Комплекса мер" от 12 февраля 2015 года, в том числе с учетом ситуации, сложившейся вокруг Совместного центра координации и контроля после вывода из него российских военнослужащих в связи с созданными неприемлемыми условиями для их работы, - отметили в министерстве. - Отдельное внимание было уделено российской инициативе о создании миссии ООН по охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе".

Президент России Владимир Путин 14 декабря в ходе большой пресс-конференции отметил, что Москва не против того, чтобы поставить Донбасс под международный контроль, но об этом Киев должен напрямую договариваться с провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Он напомнил, что ранее Россия внесла на рассмотрение Совбеза проект резолюции о размещении в Донбассе сил ООН, которые будут заниматься защитой наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.