Вариант названия сквера у посольства РФ в Вильнюсе вызвал недоумение диппредставительства

ВИЛЬНЮС, 15 января. /ТАСС/. Предложение назвать сквером Российской демократии территорию, прилегающую к зданию посольства РФ в Вильнюсе, вызвало у дипломатического представительства недоумение и вопросы. Соответствующая реакция на инициативу мэра литовской столицы Ремигиюса Шимашюса опубликована на сайте посольства.

"Как засоренный пруд, ржавые фонарные столбы и дорога с многочисленными ухабами соотносятся с заботой о демократии в нашей стране?" - сформулировали риторический вопрос российские дипломаты.

Диппредставительство напомнило результат недавнего опроса общественного мнения, проведенного компанией "Бальтиёс тиримай", согласно которому состоянием литовской демократии недовольны около 60% граждан страны. "Может, стоит назвать именем "литовской демократии" сквер напротив Вильнюсской мэрии с тем, чтобы поспособствовать укреплению веры в нее со стороны жителей и гостей столицы?" - предложило посольство.

В прошлый четверг лидер правой оппозиционной партии "Союз Отечества - христианские демократы Литвы" Габриэлюс Ландсбергис выступил с идеей назвать улицу, на которой находится российское посольство, именем убитого в 2015 году Бориса Немцова. В ответ мэр Шимашюс пообещал лично поставить на голосование горсовета вопрос о названии территории напротив посольства.

С 2000 года в нескольких сотнях метров от диппредставительства РФ существует сквер Джохара Дудаева.