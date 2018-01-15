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Ракетный обстрел в Кабуле не затронул посольство РФ

Политика
15 января, 20:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС

В российском диппредставительстве отметили, что здание находится в другом районе столицы Афганистана

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ТАСС, 15 января. Ракетный обстрел дипломатического квартала Кабула не затронул посольство РФ, здание находится в другом районе афганской столицы. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в российском диппредставительстве.

"Посольство России находится не в дипломатическом квартале Кабула, - сказал собеседник агентства. - У нас все хорошо, сотрудники не пострадали. Здание посольства не затронуто".

Как сообщило агентство "Синьхуа", дипломатический квартал в центре Кабула подвергся в понедельник ракетной атаке. По словам очевидцев, в квартале Шах-Дарак разорвались две ракеты. Телеканал Tolo News со ссылкой на официального представителя министерства иностранных дел Афганистана Нусрата Рахими сообщает, что в результате обстрела никто не пострадал.

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