Ракетный обстрел в Кабуле не затронул посольство РФ

ТАСС, 15 января. Ракетный обстрел дипломатического квартала Кабула не затронул посольство РФ, здание находится в другом районе афганской столицы. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в российском диппредставительстве.

"Посольство России находится не в дипломатическом квартале Кабула, - сказал собеседник агентства. - У нас все хорошо, сотрудники не пострадали. Здание посольства не затронуто".

Как сообщило агентство "Синьхуа", дипломатический квартал в центре Кабула подвергся в понедельник ракетной атаке. По словам очевидцев, в квартале Шах-Дарак разорвались две ракеты. Телеканал Tolo News со ссылкой на официального представителя министерства иностранных дел Афганистана Нусрата Рахими сообщает, что в результате обстрела никто не пострадал.