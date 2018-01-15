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Проверять подписи кандидатов в президенты России будут около 100 экспертов

Политика
15 января, 21:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС

Ранее в ЦИК сообщили, что почерковеды будут проверять подписи в несколько смен

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МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Около 100 сотрудников Центризбиркома и экспертов-почерковедов из МВД и Минобороны будут задействованы в проверке подписей избирателей, которые собрали кандидаты в президенты в свою поддержку. Об этом сообщается в понедельник на сайте ЦИК РФ.

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"В общей сложности при проверке подписей будет задействовано около 100 человек, в том числе сотрудники аппарата ЦИК России, Федерального центра информатизации при ЦИК, эксперты-почерковеды, сотрудники избирательных комиссий, представители МВД России и Минобороны России", - говорится в сообщении.

Ранее в ЦИК сообщили, что почерковеды будут проверять подписи в несколько смен. Самовыдвиженцы для регистрации на выборах должны собрать 300 тысяч подписей, кандидаты от непарламентских партий - 100 тысяч. Выдвинутые парламентскими партиями от сбора подписей освобождены. Кандидаты должны представить в ЦИК подписные листы с подписями избирателей, а также ряд документов не позднее 18:00 мск 31 января, выборы пройдут 18 марта.

Для проверки у каждого кандидата отбирается 60 тысяч подписей. Если в выбранных 60 тысячах подписей обнаруживается более 5% недействительных или недостоверных автографов, ЦИК проводит дополнительную проверку еще 30 тысяч.

Как отмечается в релизе, в ЦИК оборудовано специальное помещении для проверки подписей, в котором установлены компьютеры с необходимым программным обеспечением для случайной выборки подписей и специальное оборудование для их проверки. "Специалисты будут использовать в работе увеличители, лупы и оборудование, при помощи которого увеличенное изображение подписных листов демонстрируется присутствующим при проверке доверенным лицам или уполномоченным представителям кандидатов", - говорится в сообщении.

По закону ЦИК должен вынести решение о регистрации кандидата или об отказе ему в регистрации в течение максимум десяти дней с момента сдачи подписей и документов. Однако фактически проверка должна завершиться раньше, так как не позднее чем за два дня до вынесения решения ЦИК должен предоставить кандидату протокол проверки подписей. "Повторная проверка подписных листов после принятия ЦИК России решения о регистрации кандидата либо об отказе в его регистрации может быть осуществлена только Верховным судом РФ", - подчеркивается в сообщении.

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