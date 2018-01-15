Умер Виктор Анпилов

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Лидер движения "Трудовая Россия" Виктор Анпилов скончался несколько часов назад в больнице от инсульта. Об этом ТАСС сообщила экс-депутат Госдумы Дарья Митина.

"13 января [Анпилов] ехал на встречу [кандидата в президенты РФ от КПРФ Павла] Грудинина с дoверенными лицами, нo не дoехал - oбширный инсульт. Три дня лежал в "Склифосовского" в кoме, несколько часов назад скончался", - сказала она.

Виктор Анпилов родился 2 октября 1945 года. Окончил журфак МГУ, работал в Гостелерадио СССР. В 1984-1985 годах работал в Никарагуа. В 1990 году был избран депутатом Моссовета.

Коммунистический лидер

"Его роль в коммунистическом движении трудно переоценить. Он был первым постсоветским коммунистическим лидером", - считает Митина. Впервые она увидела Анпилова на демонстрации 7 ноября 1991 года. "Он тогда собирал огромные площади, я тогда читала о нем, он был активным депутатом Моссовета и работал над возрождением коммунистического движения, издавал газету "Молния", создавал коммунистическую партию - Российскую коммунистическую рабочую партию", - вспоминает она.

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов тоже говорит о начале 90-х годов ХХ века как о времени лидерства Анпилова в российском коммунистическом движении. "РКРП тогда была ведущей политической силой, в 1991-1993 годах Виктор Иванович Анпилов огромные митинги собирал", - рассказывает Удальцов.

После роспуска Верховного Совета в 1993 году и вооруженного противостояния в Москве Виктор Анпилов был арестован. "РКРП тогда приняла решение бойкотировать выборы в Госдуму, мол, негоже участвовать в выборах, а вот КПРФ на выборы пошла и фракцию сформировала", - продолжает Дарья Митина, состоявшая в думской фракции КПРФ в 1996-2000 годах.

После этого, по ее словам, соратники по РКРП оттеснили Анпилова от лидерства в партии. "Ничего страшного не произошло, к тому моменту он создал движение "Трудовая Россия", - отметила экс-депутат.

Удальцов утверждает, что Анпилов продолжал оставаться лидером этого движения до последнего дня и намеревался принять активное участие в агитации за кандидата от КПРФ Павла Грудинина. "Я еще совсем недавно, неделю назад, обсуждал с ним этот вопрос, он хотел стать доверенным лицом Грудинина. Анпилов - был знаковая фигура, его смерть - большая потеря", - сказал Удальцов.

Дарья Митина считает смерть Анпилова большой утратой для коммунистического движения не только в России. "Он пользовался большим авторитетом у иностранных товарищей, и во время наших встреч они до последнего момента проявляли интерес к его мнению, спрашивали, какова позиция Виктора Ивановича по разным вопросам, это был не ритуальный интерес, а живой, им действительно это было важно знать", - подчеркнула Митина.