Завершено формирование Северо-Кавказского округа войск нацгвардии

ПЯТИГОРСК, 16 января. /ТАСС/. Северо-Кавказский округ войск национальной гвардии РФ сформирован, отработка взаимодействия структур завершится к 1 марта. Об этом заявил во вторник в Пятигорске первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии - главнокомандующий войсками национальной гвардии Сергей Меликов.

"Основные мероприятия по формированию округа завершены, идет слаживание ячеек управления, которое завершится совместной штабной тренировкой к 1 марта. При этом округ продолжает выполнять служебно-боевые задачи", - сказал он.

По словам полномочного представителя президента РФ в СКФО Олега Белавенцева, создание Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии укрепит мир и правопорядок в регионе. "Появление нового формирования показывает внимание руководства страны к Северному Кавказу. Создание округа укрепит безопасность в СКФО", - сказал он.

Также Меликов представил временно исполняющего обязанности командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Сергея Корнюшкина и некоторых его заместителей.