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Завершено формирование Северо-Кавказского округа войск нацгвардии

Политика
16 января, 13:56 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 16, января. /ТАСС

По словам полномочного представителя президента РФ Олега Белавенцева, создание Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии укрепит мир и правопорядок в регионе

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ПЯТИГОРСК, 16 января. /ТАСС/. Северо-Кавказский округ войск национальной гвардии РФ сформирован, отработка взаимодействия структур завершится к 1 марта. Об этом заявил во вторник в Пятигорске первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии - главнокомандующий войсками национальной гвардии Сергей Меликов.

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"Основные мероприятия по формированию округа завершены, идет слаживание ячеек управления, которое завершится совместной штабной тренировкой к 1 марта. При этом округ продолжает выполнять служебно-боевые задачи", - сказал он.

По словам полномочного представителя президента РФ в СКФО Олега Белавенцева, создание Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии укрепит мир и правопорядок в регионе. "Появление нового формирования показывает внимание руководства страны к Северному Кавказу. Создание округа укрепит безопасность в СКФО", - сказал он.

Также Меликов представил временно исполняющего обязанности командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Сергея Корнюшкина и некоторых его заместителей.

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