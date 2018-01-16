Лавров обсудил с главой МИД Ирана сирийское урегулирование и ситуацию вокруг СВПД

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил во вторник по телефону с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом сирийское урегулирование и ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"Стороны обменялись мнениями по ряду актуальных международных проблем, в частности по сирийскому урегулированию в контексте проведения Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, а также ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - информировали в министерстве.