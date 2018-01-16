Чиновничий аппарат в Вологодской области за пять лет сократили на треть

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Число чиновников в Вологодской области за последние пять лет сокращено на 30% - с 3,6 тыс. до 2,5 тыс. человек, сообщил журналистам вор вторник губернатор региона Олег Кувшинников.

"В Вологодской области мы за пять лет продвинулись очень далеко в этом направлении. Мы перешли на принцип целеполагания и KPI во всех органах государственной исполнительной власти, сократили количество заместителей губернатора с 18 до восьми, количество органов государственной исполнительной власти мы сократили с 51 до 32, количество государственных служащих за пять лет сокращено с 3 тыс. 600 человек до 2 тыс. 500 человек - то есть на 30%", - сказал он на проходящем в Москве Гайдаровском форуме.

Кувшинников отметил, что в регионе сократили и само число муниципальных образований - с 318 до 168. "Все проведено для того, чтобы высвободить ресурсы на реализацию и приоритетных социальных проектов, и, конечно же, на радикальное сокращение государственного долга Вологодской области", - пояснил губернатор.

Он добавил также, что фонд заработной платы для выполнения указов президента РФ за последние пять лет увеличился с 6 млрд до 13 млрд рублей. "Конечно, мы сегодня жестко заявляем о том, что нам необходимо передавать полномочия по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения на федеральный уровень, а это 6 млрд рублей, и с каждым годом прирост порядка 10-15%. Мы понимаем, что к 2020 году мы упремся вообще в 10 млрд рублей, так что это точно федеральные полномочия, и их надо передавать", - сказал Кувшинников.

Губернатор также отметил, что, по его мнению, необходимо передать на федеральный уровень полномочия по льготному лекарственному обеспечению федеральных льготников, имеющих орфанные заболевания. <…> Это позволит нам высвободить порядка 10 млрд рублей областного бюджета, которые будут направлены на повышение эффективности работы государственного аппарата и формирование в субъектах РФ и Вологодской области фонда капитальных ремонтов, то есть так называемого бюджета развития", - сказал он.

Также, по словам Кувшинникова, Вологодская область приняла в этом отношении все исчерпывающие меры по сокращению государственного долга и формированию бюджета развития. "На ближайшие три года бюджет у нас не дефицитный, а профицитный. 2017 год мы закончили с профицитом в 7,5 млрд рублей, на ближайшие три года профицит 3,5 млрд рублей, бюджет развития 14 млрд рублей, создана большая "подушка безопасности", - пояснил он.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно- практическая конференция в области экономики. Форум проводится с 2010 года. Организаторами выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при Президенте РФ, Институт экономической политики имени Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

ТАСС - генеральный информационный партнер Гайдаровского форума.