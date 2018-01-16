Косачев: РФ предлагает Индии совместные заседания комитетов по международным делам

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 января. /ТАСС/. Российские парламентарии предложили индийским коллегам проводить на регулярной основе заседания парламентских комитетов по международным делам. Как сообщил российским журналистам в Нью-Дели председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев, это предложение было сделано им в ходе прошедшей во вторник встречи с председателем комитета парламента Индии по международным делам Шаши Тхаруром.

"На сегодняшней встрече мы договорились о том, чтобы придать этому диалогу [парламентов двух стран] еще более регулярный характер в виде совместных заседаний комитетов по международным делам обеих палат российского парламента с одной стороны и совместного комитета по международным делам парламента Индии с другой. Мы эту практику достаточно хорошо апробировали во взаимодействии с рядом других зарубежных парламентов. В качестве примера могу привести регулярные встречи в рамках таких совместных заседаний с парламентом Франции, с парламентом Израиля, с парламентом Армении", - сказал Косачев.

Он отметил, что такие совместные заседания позволяют провести обмен мнениями не в режиме формального обмена информацией, когда в течение одного-двух часов стороны пытаются сказать друг другу обо всем, а обсудить вопросы более подробно. "Совместные заседания позволяют в течение одного, а иногда и двух дней работать по заранее согласованной повестке дня с заранее согласованным докладчиками, которые представляют официальные позиции сторон, а затем провести свободный обмен мнениями в течение полутора-двух часов по каждой из отдельно взятых тем", - отметил председатель комитета.

"Мы рассчитываем на то, что сумеем собрать наши возможности и наши усилия воедино, чтобы провести первое такое совместное заседание здесь, в Индии, в Дели, в самом начале осенней сессии наших парламентов. То есть в конце августа или в сентябре", - уточнил Косачев.

Отвечая на вопрос, как часто могут проходить такие заседания, он ответил: "С французами у нас уже сложилась практика - две встречи в год. И мы будем рады работать в таком режиме и с нашими индийскими партнерами. Наши отношения этого заслуживают".

Предложения России

Косачев прибыл в Индию для участия в международной конференции Raisina Dialogue, посвященной актуальным международным проблемам. "Это важная площадка для нашей страны и не только, которая позволяет излагать российское видение процессов, происходящих в современном мире, которые все больше сдвигаются из традиционной плоскости трансатлантических отношений, в плоскость развития сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Диалог, сотрудничество и взаимопонимание между Россией и Индией могут быть одними из ключевых факторов позитивного развития в этом регионе", - отметил российский парламентарий.

"России есть, что сказать участникам этого диалога, и есть, что предложить. Это те новые интеграционные форматы, развивающиеся либо по инициативе России, либо с ее непосредственным участием - и БРИКС, и Шанхайская организация сотрудничества, теперь уже и с индийским участием, а также наши проекты развития евразийского экономического партнерства", - добавил председатель комитета.

Отвечая на вопрос о развитии отношений Москвы и Исламабада, Косачев указал, что оно идет не в ущерб отношениям с Нью-Дели. "Одной из интересных особенностей российской внешней политики является то, что мы стремимся поддерживать диалог со всеми без исключения потенциальными партнерами. Если посмотреть на географию нашей внешней политики, то у нас в равной степени доверительные и конструктивные отношения и с израильтянами и с арабскими странами… У нас выстроены совершенно нормальные конструктивные отношения и с Ираном, и с Саудовской Аравией. У нас выстроены рабочие отношения и с Северной и с Южной Кореей", - сказал он.

"У нас есть свои отношения с Пакистаном, и свои отношения со всеми без исключения другими государствами региона, но они никогда не преследуют никаких целей поддержки одной из сторон в том или ином конфликте, обособления этих отношений в ущерб отношениям с другими странами. Мы искренне считаем, что наше сотрудничество с Пакистаном никоим образом не нарушает и не противоречит индийским национальным интересам", - подчеркнул Косачев.