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Программа Грудинина на выборах предусматривает рост доходов бюджета до 25 трлн рублей

Политика
16 января, 14:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, января. /ТАСС

Кандидат в президенты России от КПРФ указал на необходимость инвестировать в страну и перестать хранить деньги в иностранных бумагах

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Павел Грудинин

Павел Грудинин

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Кандидат от КПРФ на выборах президента РФ Павел Грудинин идет на выборы с программой, реализация которой позволит увеличить доходы бюджета России до 25 трлн рублей. Об этом сам Грудинин сообщил во вторник на пресс-конференции в ТАСС.

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"Национальные богатства должны быть национализированы. И это даст возможность получить доходы в бюджет не 13 трлн рублей, а 25 трлн", - сказал он.

Согласно закону о федеральном бюджете, доходы бюджета РФ в 2018 году составят 15,26 трлн рублей, в 2019 году - 15,55 трлн рублей, в 2020 году - 16,3 трлн рублей.

По словам Грудинина, его программа позволит России "стать действительно богатой, действительно достойной и занять то место в мире, которое она должна занимать".

По мнению кандидата от КПРФ, "нужно инвестировать в собственную страну", "не хранить деньги в иностранных ценных бумагах". Также его программа предусматривает, что не менее 7% бюджета должно тратиться на здравоохранение, образование и науку, а ипотека должна предоставляться под не более чем 3% годовых.

Грудинин стал вторым кандидатом, прошедшим процедуру регистрации, ЦИК зарегистрировал его 12 января. Ранее был зарегистрирован лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Оба претендента освобождены от сбора подписей избирателей в свою поддержку, так как выдвинуты парламентскими партиями. Кандидатам от непарламентских партий для регистрации на выборах, которые пройдут 18 марта, необходимо собрать 100 тыс. подписей, самовыдвиженцам - 300 тыс.

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