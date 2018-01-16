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Грудинин объяснил информацию о ценных бумагах на 7,5 млрд неправильной интерпретацией

Политика
16 января, 15:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, января. /ТАСС

Ошибка, по словам кандидата в президенты, произошла из-за использования в представленных в ЦИК документах словосочетания "ценная бумага" в единственном числе

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Павел Грудинин

Павел Грудинин

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Кандидат от КПРФ на выборах президента России Павел Грудинин объясняет появление сведений о том, что он владел ценными бумагами на 7,5 млрд рублей, неправильной интерпретацией информации, предоставленной им в Центризбирком.

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ЦИК: доходы Грудинина за шесть лет составили более 157 млн рублей

В КПРФ утверждают, что Грудинин не имел ценных бумаг на 7,5 млрд рублей

Отвечая во вторник на вопросы на пресс-конференции в ТАСС, Грудинин подчеркнул, что "не имел ценных бумаг на 7,5 млрд рублей". "Люди, понимающие в экономике, не могут представить, что одна ценная бумага стоит $200 тыс., это невозможно", - заявил он.

Он пояснил, что в сведениях о доходах, имуществе и ценных бумагах, представленных в ЦИК РФ, "вместо "ценные бумаги" было написано "ценная бумага". "Вот это единственное и множественное число привело к тому, что люди стали умножать одно на другое, хотя на самом деле, если вы возьмете закон и приложение к закону, то вы выясните, что там написано: "...[в подаваемых документах указывается] цена всего пакета", - утверждает Грудинин.

Кандидат подтвердил, что на его расчетных счетах было 25 млн рублей. В этой связи он напомнил, что у него доход за шесть лет составляет 157 млн рублей. "Я неплохо зарабатываю", - добавил Грудинин.

Как сообщалось ранее со ссылкой на поступившее в Центризбирком уточнение сведений о доходах, имуществе и ценных бумагах, Грудинин перед регистрацией в качестве кандидата закрыл счета в иностранном банке на сумму порядка 14,4 млн рублей и избавился от ценных бумаг.

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