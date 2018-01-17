Совет Федерации открывает весеннюю сессию

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Совет Федерации начнет в среду весеннюю сессию с рассмотрения отчета о работе временной комиссии верхней палаты парламента по защите госсуверенитета, а также заслушает доклад министра сельского хозяйства РФ о посевной кампании. Об этом сообщили в пресс-службе Совфеда.

Сенаторы также представят отчеты о деятельности комитетов Совфеда в 2017 году, в частности будут заслушаны доклады представителей комитетов по конституционному законодательству и государственному строительству, по обороне и безопасности, по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

"В рамках "правительственного часа" выступит министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, который расскажет о подготовке к проведению весенних полевых работ", - уточнили в пресс-службе, добавив, что во "Время эксперта" выступит директор Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова Владимир Катцов.

В повестке дня также информация полномочных представителей СФ в правительстве РФ, в Счетной палате РФ, в Межпарламентской ассамблее СНГ.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко, касаясь планов работы палаты на 2018 год, отмечала, что сенаторы должны принять активное участие в реализации нового проекта "Десятилетие детства". По словам Матвиенко, палате надо до 1 марта подготовить предложения по созданию эффективного органа общественного контроля за выполнением плана мероприятий в рамках этого проекта. Кроме того, сенаторы примут активное участие в разработке новых законов о науке и культуре.

Также Совфед должен приложить максимум усилий для того, чтобы предстоящая избирательная кампания по выборам президента РФ "прошла качественно, в строгом соответствии с законодательством". Кроме того, в повестке 2018 года - участие сенаторов во II Евразийском женском форуме, V Форуме регионов Беларуси и России, IV Ливадийском форуме, VII парламентском форуме "Историко-культурное наследие России". Также Матвиенко поручила парламентариям всемерно содействовать организации и проведению чемпионата мира по футболу в РФ.