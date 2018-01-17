ЦИК: дипломаты могут наблюдать за выборами в РФ только в случае приглашения

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Дипломаты любой из стран, включая США, могут посещать избирательные участки на выборах президента РФ только в случае получения соответствующего приглашения от ЦИК, президента России, Госдумы или Совета Федерации. Об этом сообщил ТАСС в среду член ЦИК Николай Левичев.

Так он прокомментировал появившуюся в СМИ информацию со ссылкой на источники о предложении МИД Центризбиркому не допускать дипломатов из США в качестве наблюдателей на выборы президента.

"Для того чтобы дипломат получил аккредитацию в ЦИК, он должен быть приглашен кем-то из четырех этих сторон. Мы никому не отказываем пока, потому что нас никто не просил их приглашать", - сказал Левичев.

Член ЦИК напомнил, что международным наблюдателем может быть только гражданин другой страны, который приезжает по приглашению президента России, двух палат парламента или Центризбиркома. Он может представлять либо государство, что, по словам Левичева, подходит для дипломатов и парламентариев, либо международную организацию.

Выборы президента России состоятся 18 марта.