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Справороссы на следующей неделе направят на заключение в правительство законопроект о ЧВК

Политика
17 января, 14:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС

В новой версии документа партия учла замечания, которые были у правительства

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МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" на следующей неделе доработают и направят в правительство РФ на заключение проект закона о регулировании деятельности частных военных компаний (ЧВК). Об этом ТАСС сообщил в среду первый зампред думских справороссов Михаил Емельянов.

"Это будет новый законопроект, который учитывает все замечания, которые были у правительства. Текст готовится ко вторнику (23 января). На следующей неделе отправим на заключение правительства РФ", - сказал Емельянов.

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По его словам, инициатива, помимо регулирования деятельности ЧВК, будет прописывать также и ряд ограничений для частных военных компаний. "В том числе, относительно деятельности на территории других государств, недопущения посягательства на их суверенитет и участия в незаконных операциях. Нахождение в других странах будет разрешаться только по просьбе законного правительства этих стран", - пояснил Емельянов.

Со своей стороны лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что "давно пора" вводить законодательное регулирование деятельности ЧВК. "Министр иностранных дел [РФ] Сергей Лавров высказался за законодательное регулирование частных военных компаний. В 2014, в 2015 и в 2016 году соответствующие законопроекты о частных военных компаниях наша фракция вносила, но они лежат без движения", - отметил Миронов. "Надеюсь, что позиция большинства Госдумы после выступления министра иностранных дел изменится", - добавил лидер справороссов.

Вопрос о деятельности ЧВК возник во время пресс-конференции министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова 15 января. Глава МИД, говоря о том, что подобные организации существуют в ряде стран, высказался в пользу формирования законодательной базы для того, чтобы люди, работающие в этих компаниях, "были в правовом поле и защищены".

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Персоны
Лавров, Сергей Викторович Миронов, Сергей Михайлович Емельянов, Михаил Васильевич
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