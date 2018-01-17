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Источник в МИД: США смогут наблюдать за выборами только в составе международных миссий

Политика
17 января, 15:17 UTC+3

Это является зеркальным ответом на действия США во время президентских выборов в стране

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МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Потенциальные наблюдатели от США за выборами президента РФ смогут это сделать только в составе международных миссий, что является зеркальным ответом на действия американской стороны во время президентских выборов в США. Об этом заявил в среду ТАСС источник в МИД РФ.

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"МИД исходит из того, что мы действуем в международных рамках, касающихся организации выборов, но не можем игнорировать позицию, которую заняли США по отношению к международным наблюдателям, определив, в частности, что представители российских загранучреждений могут осуществлять наблюдательные функции исключительно в рамках международных миссий, в первую очередь, по линии БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ - прим. ТАСС)".

"В итоге российская сторона вынуждена предпринять зеркальные меры, которые будут сводиться к тому, что потенциальным наблюдателям с американской стороны будет рекомендовано войти в состав международных наблюдательных миссий, включая БДИПЧ ОБСЕ", - добавил собеседник.

"МИД исходит из того, что условия, которые будут обеспечены для эффективной работы международных наблюдателей, будут максимально комфортными и соответствовать согласованным принципам в масштабах ОБСЕ", - отметил собеседник.

Во время проведения президентских выборов в США в 2016 году Госдепартамент потребовал, чтобы российские наблюдатели принимали участие в их мониторинге исключительно в составе специальных международных миссий.

Выборы президента России состоятся 18 марта. Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком открыт для наблюдателей из всех стран, но вопрос об их допуске решает МИД.

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