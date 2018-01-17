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Эксперт: Трамп перевернул характер российско-американских отношений

Политика
17 января, 15:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС

В случае победы на президентских выборах в США Хиллари Клинтон, Россия и США могли бы сохранить диалог в сфере контроля за вооружениями, считает Валерий Гарбузов

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МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Приход Дональда Трампа к власти в США привнес в американскую политику антироссийский настрой, что негативно сказалось на диалоге с Москвой. Такое мнение выразил директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов, отвечая на вопрос ТАСС о том, как сказался первый год его президентства на отношениях двух стран.

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"Раньше, несмотря на определенные разногласия, сохранялся диалог, хотя бы в сфере контроля над вооружениями, - сказал он. - Он [диалог] был всегда и на постоянной основе, обсуждение этой проблемы не уходило. А сейчас ушло, потому что Трамп привнес весь этот антироссийский настрой. Сама фигура Трампа существенно перевернула характер российско-американских отношений".

По его мнению, если бы победила Клинтон, "не было бы этого злополучного российского фактора и всех антироссийских расследований". "Ее администрация была бы более профессиональной, чем администрация Трампа, и можно было бы сохранить какие-то контакты и диалог, хотя бы в сфере контроля над вооружениями", - добавил американист.

Эксперт также отметил, что общая линия в отношениях РФ и США может измениться только в случае внесения изменений в американскую законодательную базу, что в ближайшее время маловероятно. "После Трампа будет другой президент - что-то изменится, но не кардинально. Потому что, чтобы что-то поменялось, нужно нанести удар по той нормативной базе, которая методично и целенаправленно создавалась в США, а на это нужно время", - пояснил Гарбузов.

По его словам, отношения России и США "вертятся вокруг двух спиралей: конфронтационной и санкционной", и в ближайшие годы это не изменится.

Инаугурация президента США Дональда Трампа состоялась 20 января 2017 года.

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