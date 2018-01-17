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Лавров обсудил с главой американской НПО Сирию, Иран, Украину и КНДР

Политика
17 января, 15:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС

Также МИД РФ отметил, что состоялся обмен мнениями о перспективах развития отношений между Россией и США

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МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил 17 января с президентом американского неправительственного Совета по международным отношениям Ричардом Хаасом Сирию, Иран, Украину и ситуацию вокруг Корейского полуострова. Об этом сообщил МИД РФ по итогам встречи.

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"Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития отношений между Россией и США, - отметило российское дипломатическое ведомство. - Затрагивались также некоторые актуальные международные и региональные темы, включая ситуацию в Сирии, на Украине, вокруг Корейского полуострова, иранскую проблематику".

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Темы
Кризис в Сирии Кризис на Украине Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США Иран КНДР Сирия Россия Украина
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