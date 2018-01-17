Лавров обсудил с главой американской НПО Сирию, Иран, Украину и КНДР

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил 17 января с президентом американского неправительственного Совета по международным отношениям Ричардом Хаасом Сирию, Иран, Украину и ситуацию вокруг Корейского полуострова. Об этом сообщил МИД РФ по итогам встречи.

"Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития отношений между Россией и США, - отметило российское дипломатическое ведомство. - Затрагивались также некоторые актуальные международные и региональные темы, включая ситуацию в Сирии, на Украине, вокруг Корейского полуострова, иранскую проблематику".