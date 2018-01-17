Штаб Путина уже проверил подписи, собранные в его поддержку, в 16 регионах РФ

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Избирательный штаб Владимира Путина уже проверил подписи, собранные в поддержку участия действующего главы государства в выборах президента РФ, в 16 регионах страны, ведется проверка подписей из 27 субъектов. Об этом сообщил 17 января журналистам сопредседатель штаба Сергей Когогин.

"Всего собрано 1 млн 139 тыс. подписей, полностью проверены и готовы к сдаче в Центризбирком подписи из 16 регионов", - проинформировал он, уточнив, что подписи из 27 регионов "находятся в проверке".