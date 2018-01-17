Лавров и Чавушоглу обсудили соблюдение перемирия в Сирии

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили в телефонном разговоре соблюдение перемирия в зонах деэскалации в Сирии.

Об этом сообщили в среду в МИД РФ.

"Рассмотрены вопросы, касающиеся облегчения гуманитарных проблем гражданского населения Сирии, а также соблюдения режима прекращения боевых действий в зонах деэскалации в соответствии с достигнутыми в Астане договоренностями", - указали в МИД РФ.

Дипломаты также коснулись темы подготовки Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

"Министры обсудили ход подготовки Конгресса сирийского национального диалога как этапного события на путях сирийского политического урегулирования в рамках переговоров под эгидой ООН на основе резолюции 2254 Совета Безопасности", - отметили в российском дипломатическом ведомстве.