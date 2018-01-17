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Лавров и Чавушоглу обсудили соблюдение перемирия в Сирии

Политика
17 января, 16:08 дата обновления: 17 января, 16:10 UTC+3

В МИД РФ сообщили, что речь также шла о гуманитарных вопросах, касающихся облегчения проблем гражданского населения арабской республики

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МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили в телефонном разговоре соблюдение перемирия в зонах деэскалации в Сирии.

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Об этом сообщили в среду в МИД РФ.

"Рассмотрены вопросы, касающиеся облегчения гуманитарных проблем гражданского населения Сирии, а также соблюдения режима прекращения боевых действий в зонах деэскалации в соответствии с достигнутыми в Астане договоренностями", - указали в МИД РФ.

Дипломаты также коснулись темы подготовки Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

"Министры обсудили ход подготовки Конгресса сирийского национального диалога как этапного события на путях сирийского политического урегулирования в рамках переговоров под эгидой ООН на основе резолюции 2254 Совета Безопасности", - отметили в российском дипломатическом ведомстве.

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