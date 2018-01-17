СМИ: посольство РФ в США сочло попыткой дискредитации статью о своих банковских операциях

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Подчиненные спецпрокурора Роберта Мюллера проверяют движения средств на счетах посольства России в США в американских банках, осуществленных с 2013 года, сообщил в среду интернет-портал BuzzFeed. В посольстве РФ в Вашингтоне назвали утечку таких деталей в американские СМИ очередной попыткой дискредитации официальных учреждений России.

"Все транзакции, проведенные через американскую финансовую систему, полностью соответствуют законодательству Соединенных Штатов", - цитирует портал BuzzFeed пресс-секретаря посольства РФ в Вашингтоне Николая Лахонина. "Мы не станем комментировать конкретные имена и суммы, упомянутые в статьях BuzzFeed", - добавил он. - Мы рассматриваем такие утечки властями США в качестве очередной попытки дискредитировать российские официальные учреждения".

BuzzFeed сосредоточивает внимание на двух операциях. 18 ноября, через десять дней после президентских выборов в США посольство РФ якобы перевело крупную сумму на счет Сергея Кисляка, занимавшего на тот момент пост посла России в США. Назначение перевода этих денег было помечено как "платеж". Сотрудники американского банка уведомили власти США об этой операции, так как она не подходила под характерные особенности предыдущих транзакций такого рода, поясняет портал.

Согласно изложенной им версии, через пять дней после инаугурации Дональда Трампа в качестве президента США в январе 2017 года кто-то пытался снять $150 тыс. со счета посольства РФ в американском банке. Этот банк блокировал операцию, сочтя ее аномальной с точки зрения характерных особенностей движения средств на данном счете.

Не доказательство

Портал ссылается на должностных лиц США и утверждает, что ознакомился с перечнем упомянутых выше операций, составленным для команды Мюллера. Речь идет о счетах диппредставительства в банке Citibank, который подготавливал отчеты о "подозрительной активности" и направлял их в отдел по финансовым преступлениям министерства финансов Соединенных Штатов. Подобные отчеты могут пригодиться для расследования или же сбора разведданных, однако сами по себе не являются доказательством правонарушения, поясняет BuzzFeed.

По словам ресурса, во многих случаях операции, вызвавшие подозрение у американских банков, оказываются вполне законными. Источники BuzzFeed оговорились, что приведенные в публикации примеры вполне могли быть обычными расходами на поездки, премиальные или пенсии.

Спецпрокурор ведет разбирательство по широкому кругу вопросов, включая приписываемые Москве попытки вмешательства в ход прошлогодней предвыборной кампании в США. Мюллер также расследует обстоятельства увольнения Джеймса Коми с поста директора ФБР, источники финансирования так называемого досье с компроматом на главу государства. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.