Лавров примет участие в заседаниях СБ ООН по нераспространению ОМУ и Афганистану

ООН, 18 января. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в Нью-Йорке примет участие в двух заседаниях Совета Безопасности ООН, посвященных проблематике нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ) и вопросам безопасности в Афганистане и Центральной Азии. Дебаты высокого уровня организованы председательствующим в январе в СБ ООН Казахстаном.

В Москве высоко оценивают инициативу Астаны и считают ее весьма актуальной. "Полагаем, что предметное обсуждение в Совете Безопасности поставленных тем отражает центральную роль этого органа в поиске и выработке эффективных решений наиболее острых проблем в области поддержания международного мира и безопасности", - отметили в российском дипведомстве.

На полях мероприятий запланирована отдельная встреча российского министра с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, ожидается и ряд других двусторонних контактов.

Построение мер доверия

Заседание 18 января по теме "Нераспространение ОМУ: меры доверия" пройдет под председательством президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, для которого это будет первое появление в кресле председателя Совбеза. По информации ТАСС, помимо Лаврова на встрече ожидаются президент Польши Анджей Дуда, а также министры иностранных дел ряда других стран. В качестве докладчика выступит генсек ООН.

На обзорной пресс-конференции 2 января постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров отметил, что заседание "не будет привязано к какой-то определенной стране", хотя и выразил уверенность, что в ходе дискуссии будет затронута ситуация вокруг КНДР. Как сообщил дипломат, Назарбаев в своем обращении к СБ ООН расскажет о том, как Казахстан выстраивает доверительные отношения со странами региона, и предложит идеи насчет того, как "работать над вопросами нераспространения через меры укрепления доверия".

"Тематика разоружения и нераспространения звучит особенно актуально не только в свете 50-летнего юбилея Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) - несущей конструкции международной системы ядерного нераспространения, но и острых региональных сюжетов, а также нарастающей угрозы попадания ОМУ в руки негосударственных субъектов, в том числе террористических группировок, прежде всего на Ближнем Востоке", - обратили внимание в МИД РФ.

Что касается современных рисков и угроз в области ядерного нераспространения, продолжили в министерстве, то они "должны устраняться на базе ДНЯО, основываясь на сбалансированном подходе к трем его составляющим - нераспространение, разоружение и мирное использование атомной энергии".

Ситуация вокруг ядерной сделки с Ираном

В Москве также призвали "бережно относиться к наработанному позитиву" по таким важным вопросам, как реализация Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Соглашение было достигнуто в Вене летом 2015 года. Его участниками, помимо Тегерана, являются пять постоянных членов СБ ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия. Документ предусматривает, в частности, отказ Ирана от производства оружейного плутония, сокращение объемов имеющегося у него обогащенного урана в обмен на снятие международных санкций.

В последние месяцы выполнение положений документа оказалось под угрозой срыва из-за позиции Вашингтона. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Соединенные Штаты выйдут из соглашения, если в него не будут внесены изменения.

В октябре прошлого года хозяин Белого дома отказался подтвердить Конгрессу выполнение Ираном положений ядерной сделки. Несмотря на то, что на прошлой неделе Трамп принял решение продлить режим снятия санкций в отношении Тегерана в рамках СВПД, он вновь заявил о намерении работать с европейскими партнерами для "исправления" документа, пригрозив в противном случае разорвать соглашение.

В Москве считают ядерную сделку с Ираном важным инструментом в сфере нераспространения ОМУ и подчеркивают, что будут отстаивать этот консенсусный документ. Лавров на пресс-конференции 15 января заявил, в частности, что Россия не поддержит те неприемлемые для Тегерана изменения, которые Вашингтон пытается внести в текст договоренности. Министр вновь обратил внимание, что МАГАТЭ также неоднократно подтверждало выполнение Ираном взятых на себя обязательств.

Безопасное развитие

На следующий день, 19 января, Совет Безопасности соберется на дебаты по теме "Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии (ЦА) в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития". Заседание будет проходить под председательством главы МИД Казахстана Кайрата Абдрахманова. На встрече ожидается брифинг генсека ООН, планируется, что в ней примут участие несколько министров иностранных дел центральноазиатских республик, в том числе Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

В Москве отмечают, что опасная ситуация, складывающаяся в связи с исходящими из Афганистана угрозами, требует "комплексного подхода со стороны региональных государств и международного сообщества в целом для адекватного реагирования на эти вызовы". "Опыт международных усилий по стабилизации в Афганистане доказывает неэффективность попыток силового решения проблем. Нужны серьезные шаги по запуску процесса нацпримирения на основе резолюций СБ ООН", - подчеркнули в МИД.

РФ инициировала начало диалога по Афганистану в рамках Московского формата. Последний раз такая встреча проводилась в апреле 2017 года, в ней приняли участие представители 11 стран. Кроме того, в октябре в российской столице прошло первое после длительного перерыва заседание контактной группы ШОС - Афганистан, деятельность которой была приостановлена в 2009 году. Следующую такую встречу намечено провести в Пекине в начале года.

"Твердо выступаем за скорейшее начало прямых переговоров между правительством ИРА и движением талибов в интересах прекращения братоубийственной гражданской войны. Готовы предоставить для этого соответствующую площадку", - подчеркнули в МИД РФ.

В дипведомстве обращают внимание, что ситуация в Афганистане оказывает влияние "на реализацию планов безопасного развития в соседних регионах", и отмечают, что север страны "неуклонно превращается в опорную базу терроризма" во главе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Наркоугроза из Афганистана

"Ошеломляющий скачок в росте афганского наркопроизводства свидетельствует о наращивании финансовой подпитки международного терроризма и требует принятия самых решительных и бескомпромиссных мер по подавлению наркоугрозы", - заявили в министерстве.

Российская сторона неоднократно отмечала, что присутствие с 2001 года в Афганистане международных сил и осуществляемая в стране миссия НАТО Resolute Support ("Решительная поддержка") так и не помогли справиться с ростом производства наркотиков.

Выступая на конференции "Парламентарии против наркотиков" в Москве в декабре, Лавров подчеркнул, что производство опиатов в Афганистане возросло в 2017 году на 87%. Он заявил, что масштаб этой трагедии требует нового уровня международной сплоченности и призвал представителей НАТО "озаботиться поиском совместных подходов к изгнанию наркобизнеса и подпитывающегося от него терроризма с афганской земли".

Партнерство в Центральной Азии

В МИД РФ подчеркивают, что Москва придает "приоритетное значение укреплению отношений союзничества и стратегического партнерства с центральноазиатскими странами". "Вносим свой вклад в устойчивое развитие и безопасность Центральной Азии. Глубоко структурированы торгово-экономические связи наших стран", - отметили в дипведомстве.

Российские инвестиции в регионе составляют $20 млрд, там работают более 7,5 тыс. российских и совместных предприятий. "За последние десять лет совокупный объем нашего содействия отдельным странам ЦА превысил $6 млрд", - отметили в МИД.

На Смоленской площади убеждены, что системный ответ на современные угрозы как в Афганистане, так и в ЦА заключается в создании на коллективной основе новой архитектуры межгосударственных отношений. "Уверены в возможности такого строительства с опорой на принципы инклюзивного транспарентного экономического сотрудничества, равной и неделимой безопасности, а также через развитие сетевого партнерства между различными многосторонними объединениями", - подчеркнули в дипведомстве.