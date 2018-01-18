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Комитет Думы одобрил соглашение о порядке вхождения подразделений ВС Южной Осетии в ВС РФ

Политика
18 января, 14:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, января. /ТАСС

Согласно документу, югоосетинская сторона уменьшает численность своих ВС с учетом комплектования российской военной базы гражданами, поступившими на военную службу по контракту

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МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками на заседании в четверг рекомендовал ратифицировать соглашение между Россией и Южной Осетией о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных сил республики в состав Вооруженных сил РФ. Вопрос предложено вынести на пленарное заседание нижней палаты 26 февраля.

Документ был подписан в Москве 31 марта 2017 года. Им устанавливается порядок приема граждан Южной Осетии, имеющих гражданство РФ, постоянно проживающих на территории республики и состоящих на воинском учете в ее военных комиссариатах, на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ. При этом оговаривается направление контрактников из Южной Осетии на российскую военную базу, дислоцированную на территории республики, в добровольном порядке.

Согласно соглашению, югоосетинская сторона уменьшает численность своих ВС с учетом комплектования российской военной базы гражданами, поступившими на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ. Одновременно регулируются вопросы постановки на воинский учет в ВС РФ, порядок приема, медицинского освидетельствования, профессионального психологического отбора, проверки уровня физической подготовленности, а также вопросы признания воинских званий граждан, проходивших службу в Южной Осетии.

Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, подписание соглашения и его вступление в силу "положительно повлияют на дальнейшее укрепление безопасности в регионе и, безусловно, послужат еще одним фактором для того, чтобы ни у кого и в мыслях не было возобновлять боевые действия или повторить то, что было в 2008 году".

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