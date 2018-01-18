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Спецпредставитель МИД РФ принял участие во встрече ближневосточного "квартета"

Политика
18 января, 15:04 UTC+3

Сергей Вершинин посетил Израиль и Палестину 16-17 января

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МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ ближневосточному урегулированию Сергей Вершинин посетил 16-17 января Израиль и Палестину, где принял участие во встрече ближневосточного "квартета" (Россия, США, ЕС, ООН). Об этом сообщили в четверг в МИД РФ.

"16-17 января специальный представитель министра иностранных дел РФ по ближневосточному урегулированию, директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Вершинин находился в Израиле и Палестине, - отметили в Министерстве иностранных дел. - Он принял участие в заседании спецпредставителей ближневосточного "квартета" международных посредников".

В Израиле Вершинин встретился со старшим заместителем гендиректора МИД этой страны Алонои Ушпизом, а в Палестине - с главой службы общей разведки страны Маджижом Фараджем и генеральным секретарем Исполкома Организации освобождения Палестины Саибом Арикатом.

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