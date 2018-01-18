РФ, Иран и Турция вскоре согласуют списки приглашенных на Конгресс нацдиалога

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Россия, Иран и Турция в ближайшие дни согласуют списки приглашенных участников на Конгресс национального диалога Сирии, который состоится в Сочи, и начнут направлять им приглашения. Об этом заявил в четверг журналистам спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

"Я надеюсь, что буквально завтра-послезавтра мы согласуем с нашими турецкими и иранскими партнерами окончательно списки приглашенных и оперативно начнем процесс рассылки этих приглашений сирийским участникам этого конгресса", - сказал Богданов.

Замглавы МИД РФ пояснил, что предварительные списки для приглашений уже есть, но они "не до конца согласованы с турецкими партнерами". "Мы ожидаем буквально сегодня их окончательный ответ или комментарии по поводу тех списков, которые были предоставлены ранее иранцам и туркам как соорганизаторам сочинского мероприятия", - отметил он.

Богданов добавил, что в Сочи также состоится трехсторонняя встреча России, Ирана и Турции на уровне заместителей глав МИД.

"В Сочи будет трехсторонняя встреча России, Ирана и Турции на уровне заместителей министров", - сказал он, уточнив, что она запланирована на 20 января.

С российской стороны во встрече примет участие спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, уточнил дипломат.

При этом 19 января Москву для переговоров в российском дипведомстве посетит замглавы МИД Ирана Хосейн Ансари, рассказал Богданов.

"Завтра сюда в Москву прилетает замминистра иностранных дел Ирана Хосейн Ансари, пройдут двусторонние российско-иранские консультации", - информировал дипломат.

Богданов подтвердил, что Конгресс национального диалога Сирии состоится 29-30 января.