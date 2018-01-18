Мосгоризбирком поддержал идею агиткампании на предприятиях за участие в выборах 18 марта

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Мосгоризбирком поддержал идею проведения агитационной кампании в трудовых коллективах города за участие в выборах президента РФ 18 марта. Об этом в четверг сообщил ТАСС председатель комиссии Валентин Горбунов.

Ранее на заседании президиума Московской Федерации профсоюзов было объявлено о начале кампании "За активное участие в выборах президента РФ".

"Федерация профсоюзов Москвы - крупнейшая общественная организация, которая имеет свои структурные ячейки в каждом трудовом коллективе, они могут дойти до каждого избирателя, разъяснить новеллы избирательного законодательства и объяснить важность участия в главных выборах в стране. По закону федерация имеет право заниматься, разъяснять и активно агитировать за участие в выборах. Комиссия поддерживает эту инициативу", - сказал Горбунов.

По словам председателя Московской Федерации профсоюзов Михаила Антонцева, организация начинает активную агиткампанию в трудовых коллективах, начиная с сегодняшнего дня. Он пояснил, что профсоюзные структуры будут проводить с трудовыми коллективами разъясняющую работу, рассказывать о самой процедуре проведения выборов президента, как и где можно проголосовать.

"Это позволит людям получить исчерпывающую информацию. Но ни в коем случае профсоюзы не будут агитировать на предприятиях за конкретную кандидатуру - это выбор каждого. Более того, профсоюзы будут стоять на страже того, чтобы никто не заставлял работников в обязательном порядке прийти, проголосовать по такому-то адресу, в такое-то время", - заверил собеседник агентства.

Вместе с тем, по словам Антонцева, москвичи должны понимать, что участие в голосовании - это не только их право, но и гражданский долг. "Созданы все условия для того, чтобы его выполнить. И этими агитационными и разъяснительными работами будут заниматься профсоюзы на предприятиях", - заключил он.