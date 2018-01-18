ЦИК РФ предупредил о распространении поддельных приглашений на выборы от лица Памфиловой

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Центризбирком России предупредил о распространении поддельных листовок с приглашениями на выборы президента РФ, в которых содержится призыв голосовать за действующего главу государства Владимира Путина.

"В подъездах, местах массового скопления людей и через интернет распространяются поддельные приглашения на выборы от имени председателя ЦИК России Эллы Памфиловой. ЦИК России не имеет никакого отношения к этим материалам", - говорится на официальной странице Центризбиркома в Facebook.

Там же приведена фотография такого приглашения. На нем изображен используемый ЦИК логотип избирательной кампании и содержится приглашение: "На выборы Владимира Владимировича Путина".

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.