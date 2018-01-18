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Лукашевич назвал терактом убийство сербского политика в Косове

Политика
18 января, 23:55 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 18, января. /ТАСС

Постпред РФ при ОБСЕ считает, что смерть Оливера Ивановича стала актом запугивания сербского населения

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ВЕНА, 18 января. /ТАСС/. Россия считает террористическим актом убийство сербского политика Оливера Ивановича в Косовска-Митровице, которое направлено на запугивание сербского населения. Об этом заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, выступая на заседании Постсовета организации в Вене.

"Убийство в Косовской Митровице 16 января 2018 года известного сербского политика Оливера Ивановича считаем террористическим актом, направленным на запугивание сербского населения на севере автономного края Косово. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего", - сказал Лукашевич.

По его словам, РФ солидарна с оценками руководства Сербии этого гнусного преступления. "Считаем необходимым в соответствии с требованиями Белграда обеспечить полноценное участие сербских компетентных органов в его расследовании - хотели бы подчеркнуть, что это ни в коей мере не противоречит положениям основополагающей резолюции 1244 СБ ООН", - констатировал российский дипломат.

Лукашевич добавил, что произошедшее подтверждает неоднократно высказывавшиеся российские "предупреждения о несостоятельности косовского квазигосударства, хрупкости ситуации в крае, царящем в нем беззаконии". "Все это создало предпосылки для систематических антисербских действий, раскручивания спирали насилия, что выражается в повседневных случаях осквернения православных святынь, нападениях, уничтожении имущества неалбанского населения, - добавил он. - Хотели бы подчеркнуть, что данный террористический акт свидетельствует о необходимости постоянного пристального внимания многосторонних структур к ситуации в Косово, сохранения графика отчетности международных присутствий в Приштине в ОБСЕ и СБ ООН".

Кроме того, важно активно и объективно подходить к ситуации в крае, вызывающей все большую озабоченность и несущей в себе, как это сейчас для всех очевидно, непосредственную угрозу миру и безопасности в регионе.

Один из лидеров косовских сербов Оливер Иванович был застрелен во вторник в Косовска-Митровице, когда входил в офис возглавляемой им партии "Свобода, демократия, правда". Президент Сербии Александар Вучич уже назвал убийство Ивановича терактом и нападением на весь сербский народ, а глава канцелярии по Косову и Метохии при сербском кабмине Марко Джурич заявил, что сербская делегация прерывает технический диалог с Приштиной в Брюсселе и возвращается в Белград.

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Убийство лидера сербской партии в Косове
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Вучич, Александар Лукашевич, Александр Казимирович
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