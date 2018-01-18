Лавров провел в Нью-Йорке встречу с главой МИД Узбекистана

ООН, 18 января. /ТАСС/. Главы МИД РФ и Узбекистана Сергей Лавров и Абдулазиз Камилов провели в четверг в Нью-Йорке двустороннюю встречу на полях мероприятий СБ ООН высокого уровня.

"С теплом вспоминаю наши постоянные контакты. Надеюсь, что все, о чем наши лидеры договаривались, будет исполняться, тем более что многое уже реально делается", - сказал Лавров в начале встречи.

В свою очередь глава МИД Узбекистана выразил уверенность в том, что прошедший год для двусторонних отношений был "насыщенным и плодотворным, лидеры имели возможность несколько раз встречаться". "Наши союзнические отношения, стратегическое партнерство работают, и мы будем всячески это поощрять", - добавил Камилов.

"Встречался недавно с послом [РФ в Узбекистане], он сделал предложение от имени МИД, что было бы хорошо, если бы я приехал к вам с рабочим визитом, чтобы обменяться мнениями по всему спектру, координации нашей внешнеполитической деятельности. Действительно, мы давно не встречались, есть о чем поговорить", - сказал он.

"В любое время", - ответил Лавров.

Российский министр ранее выступил на заседании СБ ООН по проблематике нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ). 19 января Лавров примет участие в дискуссиях Совбеза по Афганистану и Центральной Азии.