Представители РФ, Ирана и Турции обсудят в Сочи подготовку к сирийскому Конгрессу

СОЧИ, 19 января. /ТАСС/. Дипломаты стран - гарантов прекращения огня в Сирии - России, Ирана и Турции - соберутся в пятницу в Сочи на двухдневные консультации по подготовке Конгресса сирийского национального диалога, который пройдет здесь 29-30 января.

Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, иранскую - заместитель министра иностранных дел Хосейн Ансари, турецкую - заместитель главы МИД Седат Онал. Именно эти переговорщики участвуют в астанинском формате.

Как заявил 18 января спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, стороны согласуют списки участников Конгресса. Представители стран-гарантов, как ожидается, рассмотрят и ход выполнения договоренностей, достигнутых на восьмом раунде переговоров в Астане 21-22 декабря 2017 года. Тогда Россия, Иран и Турция приняли Положение о рабочей группе по освобождению задержанных/заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести. Участники также утвердили заявление о гуманитарном разминировании в Сирии, включая объекты культурного наследия ЮНЕСКО.

Списки приглашенных

Богданов также отметил, что по состоянию на 18 января списки приглашенных на Конгресс не были до конца согласованы с турецкой стороной. Анкара пока выступает против участия в форуме представителей курдского "Демократического союза", считая его ответвлением запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической организацией.

Между тем главными темами Конгресса должны стать выработка новой сирийской конституции и проведение на ее основе выборов под эгидой ООН. Другая немаловажная задача состоит в том, чтобы собрать тех представителей оппозиции, которые не участвуют в переговорах в женевском формате.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 января заявлял, что попытка ограничить женевский процесс переговорами между правительством и иммигрантами из числа оппозиции без вовлечения оппозиционных сил, находящихся внутри Сирии, была обречена на провал. Конгресс сирийского национального диалога нужен для того, чтобы вовлечь в переговоры силы, которые не участвуют в женевском процессе, сказал тогда министр.

Внешняя обстановка

Военные США 14 января объявили о намерении создать "пограничную службу безопасности Сирии" из числа бойцов преимущественно курдской коалиции "Силы демократической Сирии" возле сирийско-турецкой границы.

Несмотря на то, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон опроверг данные планы, сославшись на неверную интерпретацию, это вызвало резко негативную реакцию Турции. В ответ Анкара заявила о готовности начать совместную с сирийской оппозицией операцию против курдских отрядов в районе Африна.

Кроме того, Тиллерсон заявил в среду том, что США планируют сохранить военное присутствие в Сирии.

Делегация сирийской оппозиции, участвующая в переговорах под эгидой ООН в Женеве, вряд ли примет участие в Конгрессе, сказал глава делегации Наср аль-Харири.

Форум расширит возможности ООН

Новый раунд переговоров в женевском формате на этот раз состоится 25-26 января в Вене. Москва неоднократно подчеркивала, что астанинская площадка и инициатива по Сочи направлены на содействие и активизацию работы "Женевы". Как заявил ранее Александр Лаврентьев, Россия не видит иного способа проведения Конгресса, кроме как под эгидой ООН.

По словам Сергея Лаврова, проведение форума расширит возможности ООН. "Мы серьезно расширим их возможности и круг участников, чтобы и конституционная реформа, и последующие правила проведения выборов действительно пользовались поддержкой всего сирийского народа, а не только тех кто, кулуарно заседал во Дворце наций в Женеве", - подчеркнул глава МИД РФ.