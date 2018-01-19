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Лукашевич указал в ОБСЕ, что "новогоднее" перемирие в Донбассе нарушает Киев

Политика
19 января, 0:39 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 19, января. /ТАСС

По словам постпреда РФ при ОБСЕ, в результате обстрелов ранен мирный житель, повреждены дома и нанесен артудар по больнице

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ВЕНА, 19 января. /ТАСС/. Украинские вооруженные силы не выполнили свои обязательства и нарушают перемирие в Донбассе. Об этом заявил 18 января постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, выступая на заседании постоянного совета организации в Вене.

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"Киевские силовики в очередной раз не смогли выполнить взятые на себя обязательства и нарушают "новогоднее" перемирие. Обстрелян ряд населенных пунктов, есть жертвы и разрушения. В результате этих обстрелов за последние три недели ранен мирный житель Донецка, повреждены дома в Коминтерново, Докучаевске, Донецке, нанесен артудар по больнице в Калиново", - сказал он.

По его словам, приказы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не открывать огонь не обнародованы, как это сделали в Донецке и Луганске, а у линии соприкосновения присутствуют боевики националистических вооруженных формирований. Кроме того, продолжаются учения с боевыми стрельбами вблизи линии соприкосновения у поселка Клебан-Бык, также замечены признаки наращивания военной активности ВСУ.

С полуночи 23 декабря прошлого года в Донбассе установлено "новогоднее" перемирие, однако оборонные ведомства республик Донбасса продолжают фиксировать обстрелы со стороны украинских военных.

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Лукашевич, Александр Казимирович
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