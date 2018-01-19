Лукашевич указал в ОБСЕ, что "новогоднее" перемирие в Донбассе нарушает Киев

ВЕНА, 19 января. /ТАСС/. Украинские вооруженные силы не выполнили свои обязательства и нарушают перемирие в Донбассе. Об этом заявил 18 января постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, выступая на заседании постоянного совета организации в Вене.

"Киевские силовики в очередной раз не смогли выполнить взятые на себя обязательства и нарушают "новогоднее" перемирие. Обстрелян ряд населенных пунктов, есть жертвы и разрушения. В результате этих обстрелов за последние три недели ранен мирный житель Донецка, повреждены дома в Коминтерново, Докучаевске, Донецке, нанесен артудар по больнице в Калиново", - сказал он.

По его словам, приказы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не открывать огонь не обнародованы, как это сделали в Донецке и Луганске, а у линии соприкосновения присутствуют боевики националистических вооруженных формирований. Кроме того, продолжаются учения с боевыми стрельбами вблизи линии соприкосновения у поселка Клебан-Бык, также замечены признаки наращивания военной активности ВСУ.

С полуночи 23 декабря прошлого года в Донбассе установлено "новогоднее" перемирие, однако оборонные ведомства республик Донбасса продолжают фиксировать обстрелы со стороны украинских военных.