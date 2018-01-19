Лукашевич: украинские силы за 3 недели более 70 раз ограничивали работу наблюдателей ОБСЕ

ВЕНА, 19 января. /ТАСС/. Бойцы украинских подразделений за три недели "новогоднего" перемирия 71 раз ограничивали свободу передвижения наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, выступая на заседании постоянного совета организации в Вене.

"Из 104 ограничений свободы передвижения СММ за три недели "новогоднего" перемирия 71 случай произошел на территории под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). 12 января у Павлополя, над позициями ВСУ, обстрелян беспилотник СММ", - подчеркнул российский дипломат.

В этой связи от отметил, что "неприемлемы подтасовки миссией данных по ограничениям передвижений наблюдателей, чтобы подыграть одной из сторон конфликта, делить их на "активные" и "пассивные".