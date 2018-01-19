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Лукашевич: украинские силы за 3 недели более 70 раз ограничивали работу наблюдателей ОБСЕ

Политика
19 января, 1:02 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 19, января. /ТАСС

Над позициями украинских сил 12 октября был обстрелян беспилотник СММ, сказал дипломат

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ВЕНА, 19 января. /ТАСС/. Бойцы украинских подразделений за три недели "новогоднего" перемирия 71 раз ограничивали свободу передвижения наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, выступая на заседании постоянного совета организации в Вене.

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"Из 104 ограничений свободы передвижения СММ за три недели "новогоднего" перемирия 71 случай произошел на территории под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). 12 января у Павлополя, над позициями ВСУ, обстрелян беспилотник СММ", - подчеркнул российский дипломат.

В этой связи от отметил, что "неприемлемы подтасовки миссией данных по ограничениям передвижений наблюдателей, чтобы подыграть одной из сторон конфликта, делить их на "активные" и "пассивные".

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Лукашевич, Александр Казимирович
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