Песков: РФ ощущает дефицит воли у США к сотрудничеству в решении мировых проблем

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Россия готова к сотрудничеству с США в решении любых региональных и мировых проблем, однако ощущает дефицит воли к такому взаимодействию со стороны Вашингтона. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что Москва якобы "совсем не помогает" в разрешении ситуации вокруг КНДР.

Позиция Москвы

"В Москве ищут сотрудничества с США в решении всех региональных и международных проблем. Но, к сожалению, дефицит воли к этому сотрудничеству мы по-прежнему ощущаем именно у наших американских коллег, в связи с чем мы выражаем наше сожаление", - сказал Песков. При этом он подчеркнул, что "Россия была и остается [привержена], и будет сохранять приверженность своим обязательствам по всем международным соглашениям".

"Мы приветствуем продолжающийся процесс прямых переговоров между Севером и Югом. Мы считаем, что в условиях продолжающегося прямого диалога очень важно избегать каких-либо действий или заявлений, которые могут подорвать эту хрупкую атмосферу диалога", - сказал Песков. По его словам, в Москве тем более не видят смысла "в обсуждении того, кто больше или кто меньше помогает" урегулированию на Корейском полуострове. "Главное, что процесс прямого диалога сейчас идет, и он заслуживает всеобщей поддержки", - сказал представитель Кремля.

Песков отрицательно ответил на вопрос, готовит ли РФ какие-либо дополнительные инициативы по урегулированию на Корейском полуострове.

Претензии Вашингтона

Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что "с Россией гораздо лучше работать" - например, для урегулирования ситуации вокруг Северной Кореи. При этом в интервью агентству Reuters американский лидер выступил с утверждением о том, что Россия "совсем не помогает" в разрешении этого вопроса. Более того, по его мнению, Москва якобы "нивелирует" то, что делает Пекин. Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил журналистам, что Россия не выполняет все санкции, введенные в отношении КНДР на уровне ООН, в частности те, что касаются поставок топлива.

Диалог двух Корей

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в конце ноября прошлого года, когда Пхеньян осуществил очередной ракетный запуск. Тогда КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа "Хвасон-15". По итогам пуска было объявлено, что она может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США. В ответ на это СБ ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР.

Первый за два года раунд диалога по нормализации отношений между Республикой Корея и КНДР состоялся 9 января. Стороны договорились о возобновлении работы горячей линии связи между военными двух стран, проведении консультаций о снижении напряженности на границе, а также о том, что КНДР направит в феврале на Олимпиаду в Пхёнчхан делегацию из примерно 500 человек. За прошедшие с тех пор 10 дней стороны провели еще два раунда консультаций на рабочем уровне.