Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 56.59
€ 69.4
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президенты РФ и Аргентины подпишут совместное заявление по итогам переговоров 23 января

Политика
19 января, 15:07 UTC+3

В Кремле сообщили, что стороны планируют обсудить "вопросы развития российско-аргентинского всеобъемлющего стратегического партнерства"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Президенты России и Аргентины Владимир Путин и Маурисио Макри проведут 23 января переговоры для обсуждения двусторонних и международных проблем, результатом которых станет подписание совместного заявления. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Стороны планируют обсудить вопросы развития российско-аргентинского всеобъемлющего стратегического партнерства в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по актуальным темам международной повестки дня", - говорится в сообщении.

"По итогам переговоров президенты России и Аргентины подпишут совместное заявление и сделают заявления для СМИ", - отметили в Кремле.

Президент Аргентины будет находится в России с официальным визитом.

Путин и Макри впервые встретились в сентябре 2016 года в Китае. Тогда аргентинский лидер высказался в пользу активизации сотрудничества с РФ, в частности, в энергетике.

В ноябре прошлого года лидеры общались по телефону. Путин выразил Макри слова поддержки в связи с пропажей в Атлантическом океане аргентинской подводной лодки San Juan и предложил помощь в поисково-спасательных работах. Кроме того, главы государств обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Поиски пропавшей аргентинской подлодки
Персоны
Макри, Маурисио Путин, Владимир Владимирович
Страны
Китай Россия Аргентина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Управляющий совет школы в Бурятии: напавший на учеников ранее не вызывал опасений
2
Как поролоновые подушки стали причиной ядерной катастрофы
3
Путин обсудил с СБ РФ последствия принятия закона о реинтеграции Донбасса
4
Путин на Крещение окунулся в прорубь в монастыре на Селигере
5
Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение
6
La Stampa: в Италии женщина завещала €30 тыс. своему коту
7
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
Темы дня
Новости партнеров
Реклама