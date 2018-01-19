Президенты РФ и Аргентины подпишут совместное заявление по итогам переговоров 23 января

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Президенты России и Аргентины Владимир Путин и Маурисио Макри проведут 23 января переговоры для обсуждения двусторонних и международных проблем, результатом которых станет подписание совместного заявления. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Стороны планируют обсудить вопросы развития российско-аргентинского всеобъемлющего стратегического партнерства в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по актуальным темам международной повестки дня", - говорится в сообщении.

"По итогам переговоров президенты России и Аргентины подпишут совместное заявление и сделают заявления для СМИ", - отметили в Кремле.

Президент Аргентины будет находится в России с официальным визитом.

Путин и Макри впервые встретились в сентябре 2016 года в Китае. Тогда аргентинский лидер высказался в пользу активизации сотрудничества с РФ, в частности, в энергетике.

В ноябре прошлого года лидеры общались по телефону. Путин выразил Макри слова поддержки в связи с пропажей в Атлантическом океане аргентинской подводной лодки San Juan и предложил помощь в поисково-спасательных работах. Кроме того, главы государств обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами.