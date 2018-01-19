Путин обсудил с членами СБ подготовку Конгресса по Сирии

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности подготовку Конгресса нацдиалога Сирии, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Продолжили обмен мнениями по сирийскому политическому урегулированию и в этой связи обсудили ряд текущих вопросов, связанных с подготовкой национального конгресса в Сочи", - сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что на совещании также обсуждались "текущие внутрироссийские вопросы социально-экономической повестки дня".

По словам Пескова, совещание прошло в Ново-Огарево, в нем приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава администрации президента РФ Антон Вайно, глава ФСБ Александр Бортников, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, директор СВР Сергей Нарышкин, глава МВД Владимир Колокольцев, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, постоянный член СБ Сергей Иванов.