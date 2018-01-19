Песков: приверженность "Минску-2" важнее, чем выбор города для обсуждения ситуации

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Кремль считает, что приверженность минским договоренностям важнее, чем выбор города для обсуждения мер по урегулированию на Украине. "В данном случае место переговоров [о урегулированию на Украине] не имеет столь большого значения", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Первое значение имеет приверженность сторон идее безальтернативности минских договоренностей за неимением каких-либо других договоренностей, приверженность "нормандскому формату" <...> и опять же - понимание того, что все, что происходит на юго-востоке Украины, является внутренним конфликтом и в данном случае сторонами конфликта являются ни кто иные, как с одной стороны Киев и с другой стороны - непризнанные республики [ЛНР и ДНР]", - добавил представитель Кремля.

Вопрос о переносе переговоров по Донбассу из Минска в другое место был затронут на встрече между американским президентом Дональдом Трампом и президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым во время визита казахстанского лидера в Вашингтон 16 января. Назарбаев сообщил, что, в частности, речь шла о том, что нынешний Минский процесс застопорился и нужен новый. Идею переноса переговоров из Минска, как сказал Назарбаев, предложил Трамп.