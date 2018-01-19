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Штаб Путина решил с 22 января остановить сбор подписей в поддержку кандидата

Политика
19 января, 16:15 дата обновления: 19 января, 16:27 UTC+3

Сопредседатель избирательного штаба Сергей Когогин сообщил, что было собрано более 1,5 млн подписей

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Избирательный штаб Владимира Путина, баллотирующегося на пост президента РФ в порядке самовыдвижения, принял решение с 22 января остановить сбор подписей в поддержку кандидата, которых на данный момент собрано уже более 1,5 млн. Об этом сообщил в пятницу журналистам сопредседатель избирательного штаба Путина Сергей Когогин.

По его словам, собрано свыше 1,5 млн подписей, что "в пять раз больше" количества, необходимого для регистрации кандидата.

"Мы приняли решение с понедельника остановить сбор подписей", - сказал Когогин.

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