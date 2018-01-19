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Лавров: Россия готова обсуждать с США военные доктрины для укрепления доверия

Политика
19 января, 21:08 дата обновления: 19 января, 21:35 UTC+3 ООН ООН 19, января. /ТАСС

По словам главы МИД РФ, "в США есть немало здравомыслящих людей, которые понимают, что стратегическая стабильность должна сохраняться"

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ООН, 19 января. /ТАСС/. Россия готова обсуждать с США военные доктрины ради укрепления стратегической стабильности и купирования рисков для безопасности. Об этом заявил в пятницу глава МИД России Сергей Лавров по итогам участия в заседаниях Совета Безопасности ООН.

"Мы готовы к диалогу, готовы обсуждать и военные доктрины, как это было раньше, когда военные двух стран укрепляли доверие, - отметил он. - Убежден, что в любом случае в США есть немало здравомыслящих людей, которые понимают, что стратегическая стабильность должна сохраняться, все риски, которые для нее возникают, должны купироваться и что сделать это невозможно без сотрудничества России и США".

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Коснувшись обнародованной в США новой национальной оборонной стратегии, глава МИД РФ заметил, что в этом документе "Китай упомянут на первом месте как агрессивная экономическая держава".

"Мы на втором месте как страна, которая нарушает некие правила игры, - продолжил он. - И вместе с Китаем мы, как гласит эта стратегия, взламываем международную систему изнутри".
"Наверное, в любой стране военные хотят обосновать необходимость дополнительных расходов, наверное, здесь тоже надо учитывать этот фактор, - считает Лавров. - Но, в принципе, мы сожалеем, что вместо того, чтобы вести нормальный диалог, вместо того, чтобы базироваться на международном праве, США стремятся доказывать свое лидерство через такого рода конфронтационные концепции и стратегии".

Российский министр обратил также внимание на то, что в новой американской оборонной стратегии РФ и Китай обвиняются в попытках взломать мировой порядок, созданный США и их союзниками после Второй мировой войны. "Наверное, хотя бы из вежливости, можно было бы вспомнить, что ООН, каковая является новым миропорядком, создавалась при непосредственном участии Советского Союза - нашей страны", - подчеркнул Лавров.

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