Лавров пообещал, что РФ приложит серьезные усилия для сохранения сделки с Ираном

ООН, 19 января. /ТАСС/. Москва будет прилагать серьезные усилия для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сделка пока не мертва, - сказал российский министр, отвечая на соответствующий вопрос. - Как я понимаю, президент [США Дональд] Трамп сказал, что к следующему обзору, который должен состояться через два-три месяца, он уже будет принимать окончательное решение: либо ему пойдут навстречу и эту сделку переформулируют, либо он из нее выходит".

"Будем сейчас серьезные усилия прилагать, чтобы сделку не трогали, - подчеркнул глава МИД. - Она не сможет сохраниться в измененном виде. Особенно в том, что касается требований США, это не будет приемлемо для Ирана".

По его словам, "европейцы тоже осознают эту опасность".

Действия США

Лавров отметил, что располагает информацией о намерениях Соединенных Штатов уговорить Европейский союз поддержать позицию Вашингтона в вопросе сделки с Ираном.

По его словам, сделку будет "невозможно выполнять, если кто-то из участников самостоятельно из нее выйдет". "Она развалится, договоренности не будет, мы исходим из этого. Я думаю, что все это прекрасно понимают, и прежде всего наши европейские коллеги, которых Соединенные Штаты, как я слышал, сейчас будут уговаривать занять позицию, сходную с той позицией, которую занял Вашингтон", - сказал министр.

Как заявил глава МИД РФ, за ситуацией вокруг иранской сделки следит КНДР, которая продолжает разрабатывать ядерное оружие, несмотря на введенные в отношении нее санкции ООН. "Конечно, Северная Корея смотрит на то, что происходит. Сделка с Ираном заключалась в том, что он останавливает свою военную ядерную программу, а с него снимают санкции, то же самое сейчас предлагают Северной Корее. Но если сделка с Ираном становится разменной монетой каких-то политических и геополитических соображений, то как можно убеждать Северную Корею согласиться на такой же вариант, который потом в любой момент также может быть отозван", - отметил Лавров.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что его страна прекратит свое участие в СВПД, если в него не будут внесены изменения. Он напомнил, что вновь продлил отмену санкций в отношении Ирана, однако, по его словам, это было сделано "лишь с целью заключить соглашение с европейскими союзниками для того, чтобы исправить ужасные недостатки иранской ядерной сделки".

В пятницу в МИД ФРГ заявили, что страны ЕС проведут консультации в связи с заявлением Трампа и обсудят "общий подход" сообщества, который состоит в том, что сделка с Тегераном должна выполняться в полном объеме.