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Лавров заявил о готовности главы Палестины к встрече с премьер-министром Израиля

Политика
19 января, 21:13 дата обновления: 19 января, 21:39 UTC+3

В ближайшее время у Москвы будут контакты с руководством обеих стран, рассказал глава МИД РФ

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ООН, 19 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент Палестины Махмуд Аббас готов встретиться с премьером-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Мы, почувствовав интерес израильтян и палестинцев, предложили премьер-министру Нетаньяху и президенту Махмуду Аббасу встретиться в РФ без предварительных условий. Это предложение остается в силе. Насколько я понимаю, президент Палестины готов на такую встречу. У нас будут в ближайшее время контакты и с руководством Палестины, и с руководством Израиля, мы тогда, наверное, из первых уст услышим, какие есть возможности для выхода из этой непростой и неприятной ситуации", - сказал Лавров в пятницу на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Глава МИД также прокомментировал вклад России в поддержание деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ после того, как США приняли решение сократить финансирование организации. "Это решение сначала вообще прекратить взносы, потом заплатить только около половины, конечно, подрывает серьезно усилия по удовлетворению нужд палестинских беженцев в регионе. Мы будем консультироваться со всеми заинтересованными странами. Посмотрим, что можно сделать", - прокомментировал министр.

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Персоны
Аббас, Махмуд Нетаньяху, Биньямин Лавров, Сергей Викторович
Страны
США Россия Израиль Палестина
Темы
Палестино-израильский конфликт
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