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Лавров: США всерьез создают альтернативные органы власти на большой части Сирии

Политика
19 января, 21:18 дата обновления: 19 января, 22:18 UTC+3

Глава МИД РФ отметил, что Вашингтон занимается этим вопреки собственным обязательствам

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ООН, 19 января. /ТАСС/. США занимаются формированием альтернативных органов власти на большой части территории Сирии вопреки собственным обязательствам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

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"Тема, по которой мы получаем противоречивые послания - пару дней назад американцы объявили о создании сил безопасности границы в Сирии, а сегодня сказали, что их не так поняли - никакие силы они не создают. Но то, что США всерьез занимаются формированием альтернативных органов власти на огромной части сирийской территории - это факт. Это противоречит их собственным обязательствам, под которыми они не раз подписывались, в том числе в Совбезе, о приверженности территориальной целостности Сирии. Нас это беспокоит", - сказал он.

По словам Лаврова, на экспертном и военном уровнях с американской стороной налажены постоянные контакты, на которых поднимаются соответствующие вопросы, однако непоследовательность позиции США заставляет искать иные способы не допустить нарушения суверенитета САР.

"Непоследовательность и отсутствие принципиальной приверженности тому, о чем договариваемся - это достаточно характерно для современной американской дипломатии, в том числе, и в том, что касается причин пребывания американцев в Сирии и причин действий коалиции, которую они возглавляют. Рекс Тиллерсон мне неоднократно говорил, что единственная цель - это победить ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ - прим. ТАСС). Теперь у них возникают гораздо более далеко идущие планы. Придется с этим считаться и искать пути, которые не позволят подрывать суверенитет сирийского государства", - отметил он.

 

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