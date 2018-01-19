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Лавров: сообщения о выводе российских военных в Африне были опровергнуты

Политика
19 января, 21:24 дата обновления: 19 января, 22:02 UTC+3

Ранее сообщалось, что наблюдатели из РФ покидают регион в связи с планами Турции начать операцию против курдов

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© Александр Щербак/ТАСС

ООН, 19 января. /ТАСС/. Сообщения о выводе российских военных наблюдателей из района сирийского Африна опровергнуты. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

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"Эти сообщения потом были опровергнуты", - сказал он, отвечая на вопрос относительно достоверности сообщений турецких СМИ о том, что Россия выводит своих наблюдателей из города Африн.

Ранее агентство Anadolu сообщило, что российские военнослужащие покидают сирийский Африн в связи с планами Турции начать операцию против курдов. Телеканал Al Mayadeen со ссылкой на свои источники в силовых структурах САР опроверг эту информацию. По его данным, российские военные, наряду с иранскими коллегами, по-прежнему остаются в этом населенном пункте на севере Сирии.

Ранее в пятницу министр обороны Турции Нуреттин Джаникли заявил, что операция Вооруженных сил республики в сирийском районе Африн "де-факто началась". "Операция де-факто уже началась с артиллерийских обстрелов", - сказал он, отметив, что турецкие войска еще не вошли в Африн. Во вторник ВС Турции перебросили не менее 10 танков к границе с Сирией. По данным телеканала HarberTurk, в пограничном регионе проводится мобилизация.

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